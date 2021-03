Nach einer 6-monatigen Zwangspause durften am 13 März drei Spitzensportler von Karate LZ Pinzgau endlich zu einem internationalen Tournier fahren.

MARIBOR (SLO). Die Reise ging nach Maribor/Marburg, zum ersten „Maribor Alps Open“. Dort konnten die drei Karatekas eine tolle Leistung erbringen und vier Medaillen holen. Alessandra Lederer erreichte den zweiten Platz in der Kategorie U18- nach einem Sieg 8:0 gegen eine österreichische Kollegin und durfte anschließend erstmalig in der Kategorie U21 kämpfen, wo sie Bronze erreichen konnte. Auch Emil Sadikovic zeigte sich in top Form und eroberte den zweiten Platz in der Kategorie U21 nachdem er gegen einen älteren und erfahrener Gegner aus Slowenien im Finale verlor.

Ausgezeichnet und voller Motivation kämpfte ebenso Nina Schuster, die sich den dritten Platz in der Kategorie U18+ erkämpfen konnte. Marina Vukovic war dieses Mal als mentaler Coach dabei, um die drei Athleten zu unterstützen. Trainer Ivo Vukovic ist sehr zufrieden mit der Leistung der drei Sportlern, insbesonder wenn man bedenkt, dass sie monatelang Covid-bedingt nur Online trainieren durften. Unser Dank ergeht an Karate Austria, das es ermöglicht hat, unter Einhaltung aller Präventionsvorschriften, an einem internationalen Tournier teilzunehmen.

Danke auch an den slowenische Karateverband für die tadellose Organisation dieses Sportevents.