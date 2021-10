Am 09.10. fand im Sportzentrum Nord in Salzburg der heurige Sissi Cup in der Rhythmischen Gymnastik statt.

SALZBURG (vor). Gymnastinnen aus Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und Salzburg nahmen an dem Turnier teil. Im Einzelwettkampf startete für die Sportunion Rauris Tereza Koutna in der Juniorinnenklasse (Jhg. 2006-2008) und erkämpfte sich den sehr guten 3. Platz. Auch zwei Minis (Jhg. 2014) waren erfolgreich. Rosalie Koch gewann den 2. Platz und Lena Katstaller den 3. Platz.

Im Gruppenwettkampf war die Konkurrenz stark und alle Mädchen lieferten tolle Darbietungen. Auch hier konnten sich die Rauriserinnen über Medaillen freuen.

In der Kategorie Jugend A (2009 und jünger) erreichten - Katharina Herzog, Lara Obermoser, Anna Plaickner, Mia Salchegger und Lea Thurner - mit ihrer Übung mit 5 Paar Keulen sensationell den 2. Platz hinter den Mädchen aus Vorarlberg. In der Kategorie Jugend B (2011 und jünger) erturnten sich - Johanna Herzog, Jana Wallner, Linda Göttel, Laura Burgschwaiger und Monja Obermoser - mit ihrer Gruppeübung mit 5 Bällen den 3. Platz.

Als Nächstes bereiten sich die Mädchen auf die Sbg. Gruppenlandesmeisterschaft vor, die in Rauris stattfindet.