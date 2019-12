Unglückliches Ende für einen denkwürdigen Eishockeyabend. Zeller Niederlage gegen Cortina nach Penalty-Schießen.

ZELL AM SEE. Vor prächtiger Weihnachtskulisse starteten beide Teams hochkonzentriert aber sehr diszipliniert in die Partie. Trotz hohem Niveau fiel im 1. Drittel kein Tor. Der erste Treffer fiel für die Gäste aus Cortina, Tobias Dinhopel konnte vor der Pausensirene ausgleiche. Im letzten Abschnitt gingen die Bergstädter durch Tomi Wilenius eine Minute vor Schluss in Führung. Sekunden vor dem Ende fiel noch der Ausgleich, Verlängerung. Da in dieser kein Tor mehr fiel, wurde das Spiel im Penalty-Schießen entschieden. In diesem hatte Cortina das bessere Ende und holte den Extrapunkt.

Stimmen zum Spiel

Maks Selan: "Wir spielten ein solides Match, das sehr ausgeglichen war. Leider haben wir 14 Sekunde vor Schluss ein unglückliches Tor bekommen. Das Penalty-Schießen ist so und so eine Lotterie, bei dem keiner weiß, wie es ausgehen wird."

Daniel Vojta: "Von beiden Seiten war es ein intensives und enges Spiel, leider mit einem unglücklichen Ende für uns. Aber ein Penalty-Schießen kann man verlieren, das ist immer eine Glücksache. Wir hätten uns aber den Sieg verdient."

Florian Aigner: "Die Partie war komplett ausgeglichen. Die ersten 2 Drittel waren sicher die Besten, die wir heuer gespielt haben. Im letzten Drittel hätten wir uns klar die drei Punkte verdient. Leider hatten wir eine Minute das Pech mit dem Gegentor. Im Penalty-Schießen hatte Cortina mehr Glück."

Bene Wohlfahrt: "Sehr bitter, wie diese Partie ausgegangen ist. Die drei Punkte hätten wir uns sicher verdient gehabt. Aber jetzt schauen wir auf das nächste Spiel am Montag, da können wir uns die drei Punkte gegen Jesenice dann holen."