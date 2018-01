Cinétheatro/Konzert: The Steam Radios

11.01.2018, 16:24 Uhr

„THE STEAM RADIOS“ – die Band aus Tirol fängt seit 2013 das Publikum ein und nimmt es mit auf ihre musikalische Reise. Stilistisch verwurzelt in der anglo-amerikanischen Musiktradition und die Vielfalt an Einflüssen lässt einen völlig eigenständigen Sound entstehen, wie er hierzulande selten zu hören ist.Sie gehen unter die Haut und fühlen sich authentisch an die Songs von „THE STEAM RADIOS.“GenreAlternative retro infused Rock & Roll / Blues with a modern original feelBandDona H. Smith (songwriting, lead-vocals & acoustic-guitar) - Klaus Schickhofer (songwriting, electric-guitars, steel-resonator-guitars) -Haley Resch (fender-bass & harmony-vocals) -Walter Graf (drums & percussion)Facebook: http://www.facebook.com/TheSteamRadios Soundcloud: http://www.soundcloud.com/thesteamradios YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5THT7i0WuOe-yELn... PREISE: € 15.-/ € 12.- (Mitglieder)