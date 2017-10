"Atlas der Abgelegenen Inseln" – Gastspiel im Kunsthaus Nexus

Nominiert für den STELLA17-Darstellender.Kunst.Preis für junges Publikum in der Kategorie „Herausragende Produktion für Kinder“

SAALFELDEN. Am 20. Oktober ab 13.30 Uhr wird im Kunsthaus Nexus das Gastspiel von "Atlas der Abgelegenen Inseln" aufgeführt.Zwei Musiker, eine Tänzerin und eine Schauspielerin reisen ans Ende der uns bekannten Welt – zu abgelegenen Inseln fernab unserer Aufmerksamkeit. Inseln sind Brenngläser, Schneekugeln komprimierter Natur und Zivilisation. Petrischalen des Klimawandels, Seziertische der Globalisation. Wir reisen aus dem Wohnzimmer in unseren Köpfen und tauchen in poetische, schicksalhafte und absurde Welten. Wir lassen uns nicht von Erlebnis zu Erlebnis treiben, sondern überwinden die Grenzen unserer Imagination!Tickets: www.kunsthausnexus.com | +43 6582 75999