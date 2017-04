Kultureller Nahversorger im Oberpinzgau feiert 30. Geburtstag

27.04.2017, 14:14 Uhr

Viele Jahre bespielte auch die gleichnamige Theatergruppe die Cinétheatro-Bühne. Mit einer Festwoche feierte der Kulturverein m2-kulturexpress seinen 30. Geburtstag im Cinétheatro. Kulturlandesrat Heinrich Schellhorn besuchte gestern, Mittwoch, 26. April, eine Veranstaltung der Jubiläumsfeierlichkeiten und betonte: "Charly Rabanser, Mitbegründer des Vereins m2-kulturexpress ist ein unermüdlicher regionaler Kulturvermittler. Er und sein Team agieren und engagieren sich seit knapp vier Jahrzehnten in Neukirchen, im Oberpinzgau und auch weit darüber hinaus. Beständige Kulturvereinsarbeit braucht Durchhaltevermögen, Engagement, Gestaltungsfreude und Liebe zum Miteinander. Im Land Salzburg passiert eine derartig gelungene kulturelle Nahversorgung an vielen Orten auf sehr hohem Niveau. Kultur ist ein essentieller Bestandteil der Gemeinschaft. Mir ist es ein Anliegen, diese regionale Kulturarbeit und das regionale Miteinander weiterhin abzusichern."Nach der Gründung des örtlichen Kulturvereins 1987 setzte sich eine Handvoll engagierter Menschen das Ziel, eine eigene Wirkungsstätte einzurichten. Das alte Kino von Ferdinand Kogler wurde gepachtet und unter der Leitung von Engelbert Gründlinger zu einem Theater umgebaut, dem Cinétheatro, dessen Flair alle dort auftretenden Künstlerinnen und Künstler bewundern.Hubert Kirchner übernahm die Kinoabteilung, Charly Rabanser den Theater- und Veranstaltungsbereich. Anfänglich diente der Saal fast ausschließlich den Proben und Aufführungen der eigenen Produktionen. Mit den Jahren wurden die Gastveranstaltungen aller Art zahlreicher. Diesen Anfängen entspringt auch die enge Freundschaft mit österreichischen Kabarett-Größen wie Josef Hader, Roland Düringer, Alfred Dorfer oder Andrea Händler, die heute ihre Programme häufig im Cinétheatro das Licht der Welt erblicken lassen.Charly Rabanser betonte: "Es ist nicht die Kultur der Reichen und Schönen, die ich zu vermitteln versuche, es ist die uns innewohnende. Ich bin überzeugt, dass die Freude am Schönen, am Gemeinsamen und am Teilen tief in unseren Herzen verankert ist. Wir müssen uns dessen täglich bewusst werden und sie hervorholen."