Fußball im Pinzgau: FC Pinzgau unterliegt Schwaz mit 1:3

23.04.2018, 09:36 Uhr

Fotos und Stimmen zum Spiel

PINZGAU (vor). In der ersten Halbzeit bekommen die Fürstaller-Jungs gegen Schwaz kaum einen Fuß auf den Rasen. Schwaz ist drückend überlegen und gehen auch schon in der 12. Minute in Führung. Nach der Pause gelingt, nach einem Eckball von Harald Empl, David Rathgeb der Ausgleich. Dann drücken die Saalfeldener auf die Führung, doch Christopher Fürstaller, Johannes Stegmann und Semir Gvozdjar vergeben. Nach einem missglückten Abschlag von Goalie Sominik Steinbacher steht es 1:2. Damit ist die Partie entschieden. Yildirim setzt dann noch einen drauf, 1:3.

"Natürlich ist die Mannschaft verunsichert. Wenn wir spielen probieren, machen wir technische Fehler und lassen auch die Aggressivität vermissen. Dadurch kommt auch keine Sicherheit ins Spiel. In der 2. Hälfte ist es dann etwas besser gelaufen. Da machen wir auch den Ausgleich, dann haben wir uns selber das Ei gelegt. Es schaut einfach nicht gut aus, weder der Tabellenstand noch die Leistung. Kopf hoch und weiter kämpfen.""Gleich nach dem Ausgleich hatten wir zwei, drei gute Chancen. Wenn wir da das Tor gemacht hätten, bringst du so ein Spiel auch erfolgreich nach Hause. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld haben wir uns das 1:2 eingefangen. In der 1. Hälfte hatten wir keine Zuteilung, waren einfach zu weit weg vom Gegner. So sind wir nicht ins Spiel gekommen. Ein Sieg wäre wichtig gewesen, noch stecken wir den Kopf nicht in den Sand und werden weiter unser Bestes geben."