Meisterschaft mit einem Auswärtssieg beendet

30.04.2017, 17:39 Uhr

Saalfelden am Steinernen Meer: Sportkegelbahnen KC Saalfelden

Mit einem sicheren 1:7 Auswärtssieg gegen BSV Land OÖ in Linz wurde die diesjährige Meisterschaft abgeschlossen

Damit belegt der 1. KC Saalfelden den 8. Tabellenrang und ist damit auch der bestplatzierte Salzburger Sportkegelverein in der Bundesliga, einen Platz vor KSK Hallein. Beide Vereine haben sich somit auch für die kommende Saison für die Bundesliga West qualifiziert.Das Spiel gegen BSV Land OÖ ist von Beginn an für die Saalfeldner gelaufen. Nur phasenweise konnten die Oberösterreicher Spielanteile für sich verbuchen. Ansonsten dominierte die geschlossen starke Mannschaftsleistung. So kam auch das deutliche Endergebnis zustande.Ein schöner Erfolg am Saisonende, welcher für die kommende Saison positiv stimmt