ALTENMARKT. Die Marktgemeinde Altenmarkt und das Bildungswerk Altenmarkt freut sich heuer besonders zum Altenmarkter Kultursommer einzuladen. Seit nun schon 25 Jahren wird im August in Altenmarkt regionale Kultur unterstützt und unter die Leute gebracht. Trotz Covid-19 und Corona-bedingten Einschränkungen wurde auch heuer ein tolles Programm auf die Beine gestellt.

ACHTUNG Bei allen Veranstaltungen des Kultursommers sind (Vor-) Anmeldungen notwendig- auch bei solchen, für die kein Eintritt verlangt wird. Voraussetzung für den Einlass zu jeder Veranstaltung ist die Angabe von Namen und Telefonnummer. Außerdem wird jedem Besucher ein Sitzplatz zugewiesen.

Programm

Samstag, 1. August um 17 Uhr:

Salzburger Straßentheater in der Festhalle Altenmarkt

Eintritt freiwillige Spende



Samstag, 1. August um 17 Uhr:

Vernissage: "S(ch)ichtweise" von Christa Nothdurfter im Gemeindezentrum Altenmarkt

Eintritt frei

Donnerstag, 6. August:

Happy Shopping Day! Einkaufen und genießen in der Oberen- und Unteren Marktstraße

Eintritt frei

Freitag, 7. August um 20 Uhr:

"Lehrling der Zeit" inkl. Walking Dinner mi Rudi Pichler in der Festhalle Altenmarkt

Eintritt € 25 (Jubiläumspreis statt € 47)

"Lehrling der Zeit" inkl. Walking Dinner

Freitag, 14. August um 20 Uhr:

Lesung: "Jedermannfluch" von Manfred Baumann in der Dechantshoftenne Altenmarkt

Eintritt € 5

Lesung:"Jedermannfluch" von Manfred Baumann

Sonntag, 16. August um 20 Uhr:

Konzert: Der Berg "Best of Berg" in der Festhalle Altenmarkt

Eintritt Vorverkauf € 15, Abendkasse € 17, Vorverkauf Jugend € 10, Abendkasse Jugend € 12

Konzert: Der Berg "Best of Berg"