Nach 34 Jahren im Amt verabschiedet sich Kurarzt Wolfgang Foisner in den Ruhestand. Er gibt das Amt des ärztlichen Leiters der Alpentherme Gastein an seinen langjährigen Kollegen Rudolf Radlmüller weiter.



BAD HOFGASTEIN. Nach 34 Berufsjahren als Kurarzt übergibt Wolfgang Foisner das Amt der ärztlichen Leiter der Alpentherme Gastein an seinen langjährigen Kollegen und Stellvertreter Rudolf Radlmüller.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Rudolf Radlmüller einen versierten Arzt mit langjähriger Erfahrung in unserem Betrieb als Nachfolger für Wolfgang Foisner gewinnen konnten. Wir sind sicher, dass er mit seiner fachlichen Kompetenz den hohen Standard in der Betreuung unserer Patienten beibehalten und für zukünftige Anforderungen ausbauen wird. Gleichzeitig möchte ich mich bei Wolfgang Foisner für seinen jahrzehntelangen Einsatz im Dienste der Kurmedizin bedanken und ihm alles Gute für die Pension wünschen“, gratuliert Klaus Lemmerer, Geschäftsführer der Alpentherme Gastein.

