RADSTADT (ms). Jeweils am ersten Wochenende im September findet in Radstadt der Kunsthandwerksmarkt statt. So auch am letzten Wochenende.

Über 100 Handwerker

In Radstadt findet einer der bedeutendsten Kunsthandwerksmärkte Österreichs statt. Er lockt viele Interessierte aus ganz Österreich und dem süddeutschen Raum in die historische Innenstadt. An die 100 Handwerker, Designer und Künstler aus Österreich und Deutschland nahmen auch heuer wieder teil. Zu sehen und zu kaufen gab es exklusives Kunsthandwerk aus allen Materialbereichen: Keramik - vom Gebrauchsgeschirr bis zum Unikat, Schmuck - edel und erlesen, Produkte aus Glas, Gefilztes vom Teddybären bis Patschen, feine Leinenwebe und warme Wolldecken, Gestricktes und Gesticktes, Holzschalen, Dosen und vieles mehr.

Vergabe der Jurypreise

Geboten wurden handwerkliche und künstlerische Qualität auf höchstem Niveau. zudem werden Preise für gestaltendes Handwerk, aktuelles Design, innovative Produktgestaltung und angewandte Kunst von einer fachkundigen Jury vergeben.