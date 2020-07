Nach einem tragischen Unfall durch einen Felssturz musste die Eisriesenwelt in Werfen Mitte Juli schließen. Nun sollen laut ORF die Sicherungsarbeiten abgeschlossen werden, so dass am Samstag den 1. August wieder geöffnet wird.



WERFEN. Nachdem am 12. Juli 2020 ein beinahe zwei Kubikmeter großer Felsbrocken auf eine Galerie bei der Eisriesenwelt in Werfen gefallen war, musste diese von den Betreibern vorübergehend geschlossen werden. Bis zu 25 Kilogramm schwere Gesteinsbrocken fielen damals auf den Weg zur Schauhöhle und verletzten damals einen 14-Jährigen tödlich. Nun steht die Wiedereröffnung bereits am erste August an.

Besucher wieder sicher



Mit mehreren Schutzgitter-Konstruktionen wurden die Felswände über dem Weg zur Höhle gesichert. Auf rund 42 Metern erstreckt sich das durch fünf Masten gesicherte Schutzgitter über der betroffenen Stelle. Zusätzlich wurden noch weitere Abrollgitter installiert um die Sicherheit der Besucher wieder zu gewährleisten. Aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation gibt es die Karten für die Naturhöhle allerdings nur online zu kaufen.

Opfer war Mitglied einer 24-köpfigen Gruppe