Seit 40 Jahren bereitet Eva Evers mit vollem Einsatz die Kinder in Flachau und Reitdorf auf den Ernst des Lebens vor.



FLACHAU (aho). Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum hat Kindergartenleiterin Eva Evers im September in Flachau gefeiert. Sie hat am 1. September 1980 im Kindergarten Reitdorf ihren Dienst als Kindergärtnerin in der Gemeinde Flachau begonnen und bereits 1981 dort die Leitung übernommen. Im Jahr 1982 wechselte sie zum Kindergarten Flachau, in diesem ist Evers bis zum heutigen Tag als Leiterin tätig. Im Jahr 2017 übernahm Evers zusätzlich noch die Leitung für den Kindergarten Reitdorf und ist seit diesem Zeitpunkt für beide Kindergärten in der Gemeinde Flachau verantwortlich.

Bürgermeister Oberreiter gratuliert

"Frau Evers ist eine außerordentlich beliebte, pflichtbewusste und erfahrene Pädagogin, welche in diesen 40 Jahren unzählige Kinder mit viel Liebe und Engagement auf den Ernst des Lebens vorbereitet hat. Die Gemeinde Flachau möchte sich für ihren selbstlosen Einsatz für unsere Gemeinschaft bedanken und ihr für die Zukunft alles Gute wünschen“, gratuliert Bgm. Thomas Oberreiter.



