In zwei Bewerben – dem Individual und dem Vertical Rennen – stellten sich die teilnehmenden Skibergsteiger der Erztrophy in Bischofshofen.



BISCHOFSHOFEN. Bischofshofen war am 22. und 23. Jänner Schauplatz des Skimo Alpencups – einer Rennserie im Skibergsteigen. Die rund 16,5 Kilometer lange Strecke führte knapp 170 Teilnehmer – rund 85 pro Bewerb – an zwei Renntagen vom Schanzengelände über den Knappensteig bis ins Mosott. Den Auftakt machte das Vertical Race am 22. Jänner, wo nur der reine Aufstieg Teil des Rennens ist. Lokalmatador und Titelverteidiger Jakob Herrmann war auch heuer von der Konkurrenz nicht zu biegen. „Eine richtig coole Strecke – flache und steile Passagen, alles war dabei – es hat richtig Spaß gemacht“, schwärmt der Werfenwenger.

Ina Forchthammer gewann den Salzburger Landesmeistertitel in der Damenklasse.

Rückkehrer ganz oben



Am zweiten Renntag war das Individual Race an der Reihe – hier zählt neben dem Aufstieg auch die Abfahrt zur Renndistanz. Hier konnten sich in fast allen Klassen Steirer durchsetzen. Armin Höfl gewann nach langer Verletzungspause und einem zweiten Rang am Vortag die Gesamtwertung der Männer, Johanna Hiemer holte sich nach einer Baby-Pause den Sieg bei den Damen. Das Podest knapp verpasst hat der Bischofshofener Thomas Wallner – er wurde Vierter.

Im Individual Race ging es erst hinauf und dann wieder ins Tal.

Pongauer Landesmeister



Die Ergebnisse beider Renntage dienten gleichzeitig als Wertung der Salzburger Landesmeisterschaften. Mit seinem Sieg in der Gesamtklasse holte Jakob Hermann auch die Salzburger Landesmeisterschaft im Vertical Race in den Pongau. Lokalmatadorin Ina Forchthammer aus St. Johann holte sich den Titel bei den Damen im Individual Bewerb. Der St. Johanner Sepp Jetzbacher war in der "Masterklasse" – ab 46 Jahren – in beiden Disziplinen nicht zu schlagen. Bei den "Master-Damen" im Vertical Race war Sigi Stanford aus Wagrain das Maß aller Dinge.

Auch steile Stufen konnten die Starter nicht aufhalten.

Starker Nachwuchs



Das Podest der Nachwuchsklassen war an beiden Renntagen das gleiche: Hannes Lohfeyer aus Lofer siegte bei den Junioren, der Bischofshofener Sebastian Steiner stand in der Cadetklasse ganz oben, Elisabeth Steiner – ebenfalls aus Bischofshofen – und Dominik Bauer aus Mariapfarr siegten in der Schülerklasse.

Das Rennwochenende der Erztrophy 2022 schließt mit einem stark besetzten Individual Race.

Nicht nur für die Elite



Manfred Schützenhofer, Präsident des Skiclubs Bischofshofen, freut sich dem Skiberglauf-Sport eine Bühne geben zu können. "Wir freuen uns natürlich über ein top-organisiertes Sport-Event ohne Unfälle. Wir arbeiten daran, das Skibergsteigen mehr in die Breite zu bekommen und sind natürlich stolz – auch als Unterstützer des Sports – unsere Infrastruktur und die Anlagen für solche Rennen zu verwenden. Als Verein hoffen wir, dass wir das Skibergsteigen für Zuschauer und Interessierte attraktiver machen können und – ähnlich wie beim Business-Lauf – die breite Masse zu solchen Events bringen können", erklärt Manfred Schützenhofer.

