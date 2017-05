Pfarrwerfen: Pfarrkirche |

PFARRWERFEN. Die Konzertreihe „Abendmusik in St. Cyriak“ fand im Jahr 2016 zwölf Mal jeweils am 1. Sonntag im Monat in der Pfarrkirche Pfarrwerfen statt. Aufgrund des guten Besuches und der positiven Rückmeldungen wir die Konzertreihe im Jahr 2017 fortgesetzt. Somit findet am 21. Mai um 19:30 das 1. Pfarrwerfener Mariensingen in der Pfarrkirche statt. Mit dabei ist der Kirchenchor Pfarrwerfen, Barbarazweigerl, Saitenmusi Schmid - Kellner und das Bläserquartett der TMK. Durch das Programm führt Stadtpfarrer Mag. Christian Schreilechner. Der Eintritt ist Frei!