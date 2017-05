Frau&Arbeit

BISCHOFSHOFEN. Am 1. Juni findet der Workshop: "Selbstständig werden – selbstständig sein" von 14:00 bis 17:00 Uhr im FrauenBerufsZentrum statt. Was braucht es, um erfolgreich selbstständig zu werden und das eigene Unternehmengut weiter zu entwickeln. Nehmen Sie Ihre individuelle Ausgangslage unter die Lupe und planen Sie die nächsten Schritte. Gemeinsam klären wir, wie wir Sie auf Ihrem Weg unterstützen können. Referentin Maga Andrea Kirchtag, Unternehmenbsberaterin, Coach.

Weiters findet am selben Tag von 17:30 bis 20:30 Uhr der Workshop „Ohne online bist du offline“ statt. Am Anfang war es nur ein Trend, mittlerweile ist es alltäglich und begegnet uns überall: das Internet. Sie fragen sich: Warum? Weshalb? Wieso? Wie?Dann sind Sie in diesem Workshop richtig: Wir vermitteln die Basics – leicht verständlich und mit viel Spaß.Anmeldung Maga Monika Silberservice@frau-und-arbeit.at, T 0662 880723-22