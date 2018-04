90 Jahre EV Bad Gastein 

30.04.2018, 19:09 Uhr

Wie Vereinsobmann Wolfgang Ulreich betont bestehen über die Geschichte des EV Bad Gastein von 1928 bis 1974 leider keine Aufzeichnungen. Aus Erzählungen kann aber geschlossen werden, dass rührige Obmänner und umsichtige Vereinsmitglieder das Vereinsgeschehen damals gelenkt haben. Während damals der Eisschießsport nur zur Winterzeit ausgeübt werden konnte, machte man sich in den 60iger Jahren auch in Bad Gastein Gedanken, diesen schönen Sport ganzjährig zu betreiben. So wurde damals hinter dem Fußballplatz eine "Nadelbahn" erbaut und der Stocksport war zum Ganzjahressport geworden. In den späten 60iger Jahren wurden die ersten Asphaltbahnen in Böckstein und Bad Gastein errichtet. Zudem wurde in Böckstein und Bad Gastein eine Eisschützenhütte erbaut. Von 1974 bis 2009 war durchgehend Mayer Fred der Obmann des EV Bad Gastein.2010 - 2016 wurden alle 3 Bahnen und beide Vereinsheime renoviert, Bekleidungen für erfolgreichen Damen- und Herrenmannschaften angeschafft, sowie die Außenanlagen in Stand gesetzt (Gesamtinvestitionen € 168.000,-), über 100 neue Mitglieder geworben und unzählige Veranstaltungen abgehalten.Foto: EV Bad Gastein