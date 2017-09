In drei Tagen 54.889 Kilometer bei Wander-WM in Filzmoos erwandert

29.09.2017, 14:58 Uhr

Täglich konnten die Teilnehmer aus drei verschiedenen Strecken wählen (6 km, 12 km, 20 km). Der erste Tag hatte es bei Regen, Neuschnee, und Kälte wahrlich in sich, während der zweite Tag die unermüdlichen Wanderer mit herrlichem Wetter und einem fantastischen Panorama am Rossbrand belohnte. Am 3. Tag nahmen 177 Teilnehmer die Herausforderung des Marathons 42 km an. Die restlichen Wanderer nahmen die halbe Strecke Hofalm (6 km), Aualm (11 km) und Sulzkaralm/Neuberg (22 km) in Angriff.