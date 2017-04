So vielfältig ist Salzburg

25.04.2017, 13:18 Uhr

Landjugend macht auf Vielseitigkeit und Potenziale der Salzburger Gaue aufmerksam.

Sorgsamer Umgang mit Natur

Die Landjugend Salzburg legt in den kommenden zwei Jahren ihr Hauptaugenmerk auf das Jahresschwerpunktthema „Vielfalt Regionalität – Salzburg & seine Qualität“. Ziel der Jugendorganisation ist es, die Vielseitigkeit und die Potenziale der einzelnen Gaue und Regionen aufzuzeigen. Die Landjugend lenkt die Aufmerksamkeit auf regionale Ressourcen, die das Bundesland so lebenswert und einzigartig machen und mahnt gleichzeitig zum schonenden Umgang.Der Schwerpunkt startete mit der Verteilaktion von Tafeln und Laubbäumen. „Wir möchten unsere Botschaft hinter dem Jahresschwerpunkthema in so viele Gemeinden Salzburgs tragen, wie nur möglich. Eine Tafel, die das Jahresschwerpunktthema und den Gedanken dahinter beschreibt, und ein Laubbaum, ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Natur, sollen zum Nachdenken anregen. Wir möchten damit in der Öffentlichkeit ein Statement setzen, denn Regionalität und ein schonender Umgang mit unserer Natur ist wichtiger denn je“, ist sich Landesleiterin Karin Asen sicher. So erhielt z.B. auch die Landjugend Enns-Pongau Bäumchen und Tafel (im Bild).