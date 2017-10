Viele Erfolge für Pongauer Karateverein

07.10.2017, 16:38 Uhr

Bei den Österreichischen Nachwuchsmeisterschaften 2017 in St. Pölten/Niederösterreich schlug sich das Dreierteam (Dominik, Simon und Nikolaus) im Bewerb Kata Team male U16 wacker. Sie holten den 3. Platz. Nico Quehenberger erreichte Platz 3 im Bewerb Kata male U10. Die Mädchen zeigten sich im Teambewerb von ihrer besten Seite und errangen die Silbermedaille.Hervorragende Leistungen hat auch Magdalena Krallinger geboten (7. Platz Kata female U16).



Kontakt:

Montag im Bundesrealgymnasium in St. Johann (Kinder von 18:30 bis 19:30 Uhr, Erwachsene von 19:30 bis 21:00 Uhr)Mittwoch in der Neuen Mittelschule Bischofshofen (Kinder jeweils von 18:30 bis 19:30 Uhr, Erwachsene von 19:30 bis 21:00 Uhr)Freitag in der Volksschule Lungötz (16:00 bis 18:00 Uhr, Erwachsene 18:00 bis 19:30 Uhr)Georg Erlbacher, Tel: 0664-35 75 272