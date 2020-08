PURKERSDORF (bw). Mitten während einer Cocktail Party am Donnerstag kam es zu einem langen Stromausfall. Kein Ton kam mehr aus dem Ghetto Blaster, alles war stumm. Sogar der Kühlschrank hörte auf zu kühlen. Sämtliche Eisvorräte drohten zu schmelzen!

Was blieb den Jugendlichen daher anderes übrig, als das ganze Eis auf einen Sitz aufzuschlecken, bevor es verdirbt? Karina Schwarz und Kaan Akdemir machten sich über das vegane Erdbeer-Eis her. Die vorhandenen Eiswürfel wurden von Nicole Winkler und Christina Dermisis für erfrischende Pina-Colada-Cocktails verwendet. Mit bunten Schirmchen und frischen Ananas wurden die Cocktails stilecht garniert. Es war fast wie ein Urlaub in der Karibik.

Statt dem Ghetto-Blaster spielten Nikola und Emma Milosevic live auf der Gitarre beziehungsweise Ukulele.

"Wir haben heuer 12 Sommeraktionen im Jugendzentrum und vier Extra-Ausflüge für Jugendliche, die wegen Corona auf eine Urlaubsreise verzichten müssen", sagte Re:spect-Chef Robert Eder. Nach einer Wasserbomben-Schlacht und einem Badminton-Turnier ist am 18. August ein Sportnachmittag in Gablitz geplant.

Damit die Ferien nicht fad werden

Nach dem Home-Schooling in der Lockdown-Phase auch noch die großen Ferien zusammen mit den Eltern im Home Office verbringen? Das ist für viele Familien keine wirkliche Erholung.

Wie gut, dass das Jugendzentrum re:spect heuer ein dichtes Alternativprogramm auf die Beine gestellt hat. Mit Akrobatik, Bodypainting, Sport, Partys und Tanzen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Sogar Tagesausflüge in einen Klettergarten, in die Ötschergräben und an den Neusiedler See werden angeboten. So können auch Ferien ohne große Urlaubsreise Spaß machen.