PURKERSDORF (bw). Die junge Band "Broadcast Gramophone" trat in der Bühne auf. - Nach einem Urlaub auf der griechischen Insel Paros und zwei Tagen intensiver Probearbeit war Xaver Nahler topfit für das Kultursommer-Konzert mit seiner Band "Broadcast Gramophone". Das Gesangsduo Tobias Schüftner und Sonja Pfnier harmonierte auf der Bühne in jeder Beziehung. Ihre Neuinterpretationen von unsterblichen Songs der Radiogeschichte waren, dem Zeitgeist entsprechend, mehr cool als hot.

Erstmals seit Jahren war mit der Saxophonistin Lara Voill auch wieder das dritte Gründungsmitglied der ehemaligen Musikschul-Band an Bord. Mit Stephan Bollauf am Tenor-Saxophon und Martin Melzer am Bass solierten zwei weitere junge Purkersdorfer.

In der corona-sicheren Bühne hatten Alfred und Stadträtin Susanne Bollauf einen Pärchen-Sitzplatz reserviert. VP-Gemeinderätin Barbara Posch wurde großkoalitionär durch "Major Bro" Andreas Steinbichler ergänzt. Gut gelaunt waren auch PR-Lady Elise Madl und Eham Husseini aus Afghanistan, der sich über seine gefundene Lehrstelle freute. Ebenfalls ganz entspannt relaxten die früheren Wirte der Rathausstuben, Heinz und Edith Matuschek.

Ein Tempel der Melodien

Purkersdorf war mutig genug, die Bühne am Unteren Hauptplatz wegen der Coronakrise nicht zu schließen. Der Tempel der Melodien blieb für den Kultursommer offen, für alle Kulturhungrigen "mit Abstand" die beste Lösung.

Bühnen-Chef Karl Takats träumt daher schon von der Zukunft und noch größeren Konzerten. Am liebsten wäre ihm eine Schlagerparade mit Nana Mouskouri, Mireille Mathieu, Heino und Roberto Blanco. Dass auch junge Purkersdorfer Künstler wie Broadcast Gramophone "supergeile" Musik machen können, weiß er natürlich genauso zu schätzen.