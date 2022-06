Landesrat Martin Eichtinger: „Niederösterreich feiert 100 Jahre, und wir holen daher 100-jährige Bäume vor die Fotolinse! Denn Bäume sind nicht nur die bessere Klimaanlage und das bessere Sonnensegel an Hitzetagen, besonders alte Bäume sind für den Erhalt der Artenvielfalt bedeutend. Bis 18. September will ‚Natur im Garten‘ gemeinsam mit CEWE-Fotoservice die schönsten Jahrhundertbäume für Artenvielfalt, Nachhaltigkeit und Umweltschutz sammeln und prämieren! “



REGION. Im „Natur im Garten“ Jahr des Baums veranstaltet „Natur im Garten“ in Kooperation mit CEWE einen Fotowettbewerb, bei dem die eigenen oder öffentliche alte Bäume in Szene gesetzt werden soll. Bis 18. September 2022 können die Fotos auf https://www.naturimgarten.at/fotowettbewerb-2022.html hochgeladen werden. Es gibt wertvolle Preise von CEWE und umfangreiche „Natur im Garten“ Pakete mit Eintrittskarten für die „Natur im Garten“ Erlebniswelt. Das Foto mit dem größten Zuspruch gewinnt den Publikumsbewerb, eine Fachjury kürt das fachliche Siegerfoto. Der Wettbewerb richtet sich an alle, die das Fotografieren lieben und Freude an kreativen Bildideen haben.

Die Bedeutung von „Bruder Baum“ für Mensch und Umwelt

Unser „Bruder Baum“ beeinflusst das Mikroklima im Sinne einer natürlichen Klimaanlage maßgeblich und trägt so zum Wohlbefinden des Menschen bei. Er unterstützt als grüne Lunge die Verbesserung der Luftqualität, bindet CO2 und leistet durch seine Funktion bezüglich Bodenerhalt und Regenwasserrückhalt einen Beitrag zum Lebensraumerhalt. Wussten Sie, dass ein 100-jähriger Baum ca. 350.000 Blätter besitzt? Wie Sie ein ungefähres Alter von Bäumen bestimmen, erfahren Sie hier: https://www.lernenimgarten.at/methode/baumalter-bestimmen

„Mit dieser Aktion wird auf den Wert alter Bäume für Klima-, Umwelt- und Artenschutz hingewiesen, setzen Sie Ihren Jahrhundertbaum vor die Linse“,

ruft Landesrat Martin Eichtinger zur Teilnahme am Fotowettbewerb auf.