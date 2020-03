Heuer wird bereits zum 19. Mal der Kultursommer in Purkersdorf gefeiert.

PURKERSDORF. (sas) "Sowas schaffen wir aber nicht aus alleiniger Kraft", sagt Purkersdorfer Bürgermeister Stefan Steinbichler bei der Pressekonferenz im Nikodemus. "Ohne unsere Sponsoren wäre das nicht machbar", erklärt der Bürgermeister weiters.

Urige Musik im Urlokal

Neben freiem Eintritt bietet die Stadtgemeinde Purkersdorf gemeinsam mit dem Nikodemus-Inhaber Niki Neunteufel und dem Hauptsponsor ERGO-Versicherungen gleich zwei große Highlights im Kultursommer. Star des ersten großen Konzerts am 06. Juni wird einem besonderen Österreicher zu Teil, welcher passend zum 30jährigen Nikodemus-Jubiläum bereits 1994 im Urlokal auftrat: Falco. Oder genauer gesagt bringt Falcos Bandleader Thomas Rabitsch mit „Coming Home to Purkersdorf“ Hans Hölzel und seine unvergesslichen Hits neu auf die Bühne.

Die junge niederösterreichische Newcomerin NNoa mit dem Purkersdorfer Keyboarder Xaver Nahler, werden als Vorgruppe auftreten.

Heißer Sommer

Das zweite Highlight findet am 29. August ebenfalls am Purkersdorfer Hauptplatz statt. Paul Young und dessen Vorsänger ein einheimischer Purkersdorfer Boris Bukowski konnten für die große Veranstaltung gewonnen werden.

"Es ist nicht leicht dies nach so vielen internationalen Künstlern jedes Jahr noch zu toppen, aber es macht Spaß sich darüber von Jahr zu Jahr Gedanken zu machen", sagt Niki Neunteufel den Bezirksblättern.

Auch der erste Vizebürgermeister Andreas Kirnberger ist sichtlich über das Staraufkommen erfreut: "Die Organisation im Vorfeld war sehr spannend. Wir freuen uns auf die Highlights".