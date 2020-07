REpair feiert sein dreijähriges Bestehen in Purkersdorf. Warum ist dieses Geschäftsmodell gerade jetzt so wichtig?

PURKERSDORF. (sas) "Vor drei Jahren habe ich offiziell eine der besten Entscheidungen meines Lebens getroffen. Dabei konnte ich nicht einmal erahnen, wie positiv mein ursprüngliches Hobby in meiner Heimatstadt angenommen wird", sagt Raimund Eberl, Geschäftsinhaber REpair in Purkersdorf.

Wichtiger als je zuvor

Gerade in den vergangenen Monaten konnte man sehen, dass die Technik ein großes und wichtiges Thema war und noch weiterhin ist. Plötzlich war die Digitalität unumgänglich und bekam auch eine andere Wertschätzung. Dies bestätigt auch der Inhaber: "Ich hatte keinen Tag unter 12 Stunden Arbeit, nicht zuletzt wegen Homeoffice und "E-Learning" für Kinder. Auf einmal mussten aus dem Nichts Computer, Laptops oder Webcams her, für Leute, die ansonsten daheim womöglich nur noch ein Tablet verwenden".

Lebensweg Elektronik

Mit bereits sechs Jahren löten gelernt, mit zehn den ersten Schrott-Computer repariert und mit 12 den ersten selbst reparierten PC über das Internet verkauft, so beschreibt der Spezialist seinen Lebensweg. Heute stagniere die Entwicklung. Aussagen wie "alle zwei Jahre verdoppelt sich die Leistung oder die Geschwindigkeit der Technik" seien längst verjährt. "Neue Computer sind nur um einen Bruchteil schneller als ein ordentlich aufgesetztes "Altgerät", dafür lässt die Verarbeitungsqualität rapide nach. Jetzt war für mich schlicht und einfach die Zeit zu handeln", sagt Eberl.

Stammkunden statt Stress

Für sein Angebot sind besonderes ältere Kunden dankbar. Ein Großteil seiner Kunden wurden auch bereits zu Stammkunden. Der Firmenstandort war für Eberl klar: "Purkersdorf ist meine Heimatstadt und nirgendwo anders fühl ich mich wohler. In meiner vorherigen Firma war ich fast vier Jahre lang in Floridsdorf stationiert, alleine die Fahrt raubt Nerven und Lebensqualität. Jetzt geh´ ich täglich fünf Minuten zu Fuß, da fällt einiger Stress von einem ab". Computer, Notebooks, Bildschirme oder andere artverwandte Geräte sind Eberls Lösungen für die Purkersdorfer Region. Bei Handys oder Druckern vermittelt der Geschäftsinhaber gerne an andere regionale Unternehmen weiter. "Heute bin ich froh und stolz zu sehen, dass die Reparatur defekter, eine Verwertung alter und der Verkauf gebrauchter Computer hier einen doch so hohen Stellenwert zu haben scheint und langsam ein Umdenken stattfindet, sowohl gegen den zügellosen Konsum als auch zur Schonung unserer begrenzten Ressourcen. Ich hoffe sehr, dass sich dieses Geschäftsmodell mit anderen Schwerpunkten weiter verbreitet", sagt der Techniker abschließend.