In den Gemeinden wird über das Postbusshuttle diskutiert. Am 27. Jänner gibt es dazu einen weiteren Termin.

REGION. Bei Anruf Mitfahrgelegenheit. Das gibt es zwar schon im Raum Purkersdorf, könnte aber mit dem "Postbusshuttle" durch ein weiteres Angebot bald erweitert werden. Hier funktioniert es über eine App. Das Shuttle bringt die Fahrgäste von einer definierten Haltestelle zum nächsten öffentlichen Verkehrsmittel. In der Region sieht man es unterschiedlich.



"Wolfsgraben würde nur davon profitieren",

erzählt Mobilitätsbeauftragter Christoph Strickner (Grüne). Es gibt den normalen öffentlichen Verkehr, aber der müsste bedarfsgerecht optimiert werden. Der Ort wird nun durch E-Mobil Pressbaum erschlossen. Das fährt aber nicht nach Purkersdorf. Dort sieht man das auch ein wenig anders. "Für uns wäre das Angebot nicht so interessant", sagt Bürgermeister Stefan Steinbichler (SPÖ). Mit dem Stadt-Taxi fahrt die Stadtgemeinde seit vielen Jahren sehr gut.



"Purkersdorf ist für dieses Konzept nicht die passende Gemeinde",

führt der Stadt-Chef weiter aus. Zustimmung kommt wiederum aus Gablitz. "Wir brauchen generell eine Flexibilisierung des Verkehrs", so Bürgermeister Michael Cech (ÖVP). An der Bundesstraße ist der Ort gut erschlossen, die Busroute über Hochbuch und das Ortstaxi tun ihr Weiteres. "Es gibt aber noch Ortsteile, die nicht so gut erschlossen sind", sagt Cech. Auch die Stadt Pressbaum würde das Shuttle begrüßen.

Ein weiteres Angebot

"Es wäre eine gute Idee, um unser Angebot zu ergänzen", meint Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner (ÖVP). Auch Vizebürgermeister und Mobilitätsbeauftragter Michael Sigmund (Grüne) mag das Projekt. "Mit dem Shuttle können wir es schaffen, den Straßenverkehr durch weniger Autofahrten zu reduzieren", glaubt er an das Projekt. Tullnerbach ist im Prinzip relativ gut angeschlossen. "In den Randzeiten ist die Verbindung ins Irenental sehr schlecht", weiß Mobilitätsbeauftragter Helmut Elsinger (Grüne).

