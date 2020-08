Einen einfachen Zugang zu kreativer Tätigkeit schaffen will das Start-up-Unternehmerinnen-Duo Carina Morawetz und Tanja Tuschkany mit seiner Zweipersonenfirma Craftzaloon GmbH in Purkersdorf. Mit ihren Kreativpackungen und dazugehörigen Online-Kursen kann man derzeit malen, töpfern und weben. Dieses Angebot wird sehr gut angenommen, teilt Morawetz dem NÖ Wirtschaftspressedienst mit.

PURKERSDORF (pa). „Etwas selber fertigen, entstresst und bringt Menschen auf andere Gedanken“, sagt sie. „So kann man sich eine Auszeit vom Alltag nehmen und in der Kreativität neue Energie tanken. Wir wollten den Einstieg in die unterschiedlichen Techniken so einfach wie möglich gestalten, und so ist unsere Geschäftsidee entstanden.“ Die Kreativboxen enthalten alles, was man für das jeweilige Projekt braucht und auch den Online-Kurs. Vorteil des Online-Kurses ist die Verfügbarkeit nach persönlichem Bedarf.

Bei den Boxen ist immer der jeweilige Online-Kurs inkludiert, es ist aber ebenfalls möglich, nur den Online-Kurs zu erwerben. Kreativboxen sind ab 39 Euro und die Online-Kurse ab 15 Euro erhältlich. Die Materialien in den Boxen stammen aus dem renommierten Künstlerbedarf von europäischen Anbietern. In der Webpackung kommt die Wolle aus Tirol und der Webrahmen ist aus dem Waldviertel.

Neben den Online-Kursen gibt es auch live Workshops in Österreich und Deutschland. Das Angebot der Boxen wird im Herbst um Kalligraphie und Sticken sowie andere Maltechniken erweitert. Die Unternehmerinnen wollen so nach und nach das Angebot an Kreativtechniken erweitern.

Die Exportquote von Craftzaloon beträgt 80 Prozent und geht nach Deutschland. Für 2020 ist ein Umsatz von 100.000 Euro angepeilt. (hm)