25 Jahre Klimabündnisgemeinde Purkersdorf

Stadtgemeinde Purkersdorf ist seit 1991 Klimabündnis-Gemeinde

Purkersdorf ist seit 18. Dezember 1991 Klimabündnisgemeinde, anlässlich des 25 jährigen Jubiläums, findet am 16. Mai 2017 um 19:00 Uhr im Purkersdorfer Stadtsaal eine Festveranstaltung statt. im Rahmen dieser Festveranstaltung im Purkersdorfer Stadtsaal wird die Stadtgemeinde vom Geschäftsführer des Klimabündnis Österreichs Markus Hafner- Auinger für das 25 jährige Engagement ausgezeichnet.

Der Klimawandel ist ein ernst zu nehmendes Problem. Der CO² Ausstoß ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Die Verantwortung liegt bei jedem von uns, wir sollten unseren Lebensstil überdenken, so UGR und Klimaschutzbeauftragter Walter Jaksch. Nachhaltigkeit und der CO² Fußabdruck spielen in unseren Lebensbereich immer mehr eine größere Rolle.Bürgermeister Karl Schlögl erinnert an das Motto: “Global denken, lokal handeln“. Wir müssen umdenken, sonst schaffen wir uns selbst ab. In Purkersdorf gab und gibt es viele Projekte um den CO²-Ausstoß zu reduzieren.Wie zum Beispiel das Biomassekraftwerk, welches 2004 in Betrieb ging, die gemeindeeigene Photovoltaikanlage auf dem Rathaus, sowie dessen Umbau, oder an die Photovoltaikanlage in der Tullnerbachstrasse, welche mit Purkersdorfer – Bürgerbeteiligung errichtet wurde. Weiters an Aktionen wie „Gehen belebt den Ort“, RadfahrerIn des Monats, Tag der Sonne, Reparaturkaffee, E-Mobilitätstag, Ausbau des Radwegenetzes uvm.