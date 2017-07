Neues Müllsammelzentrum nimmt Fahrt auf

18.07.2017, 10:37 Uhr

Für Pressbaum, Tullnerbach und Wolfsgraben entsteht in Frauenwart ein neues Müllsammelzentrum.

Spatenstich im Herbst

PRESSBAUM. „Jetzt ist alles erledigt, was zu erledigen ist, auch die Beschlüsse sind alle da", erklärt Vizebürgermeister Alfred Gruber den Status quo. Denn auf Pressbaumer Gemeindegebiet, in Frauenwart, wird in Kürze mit der Errichtung eines neuen Müllsammelzentrums für die Gemeinden Pressbaum, Tullnerbach und Wolfsgraben begonnen."Mit dem Spatenstich könnte eigentlich im Herbst begonnen werden", ergänzt Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner. Ein positives Naturschutz- sowie ein Verkehrsgutachten und eine baurechtliche Überprüfung bestätigen die Zulässigkeit. Etwa 10.000 Euro wurden von der Gemeinde investiert um die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Um die Errichtung des Zentrums sowie die weitere Verwaltung und die Gestaltung der Müllgebühren kümmert sich von nun an der Tullner Gemeindeverband für Abfallbeseitigung (GVA Tulln), der auch die Errichtungskosten von rund 1,5 Millionen Euro trägt.

Mehr Service durch bessere Öffnungszeiten

ZUR SACHE:

„Wir sind alle langsam an der Kapazitätsgrenze angekommen“, erklärt Gruber einen Grund für die Neuerrichtung. Doch vor allem soll der Bevölkerung mit dem neuen Zentrum mehr Service geboten werden. Denn wer sich vorab am Gemeindeamt mittels Bürgerkarte registriert, hat dann an voraussichtlich sechs Tagen der Woche (keine Sonn- und Feiertage) die Möglichkeit Holz, Eisen, Sperrmüll, Grünschnitt und Co. los zu werden. An einem Tag in der Woche nimmt eine Fachkraft des GVA Tulln Problemstoffe entgegen. Auch personell sei dies somit eine deutliche Entlastung für die drei Gemeinden, erklären Schmidl-Haberleitner und Gruber, und betonen den Servicecharakter: "In Zukunft muss also niemand mehr z. B. drei Tage warten, bis er sein Zeug wegführen kann."Auf 4.800 m² Grund entsteht ein neues Müllsammelzentrum für die Gemeinden Pressbaum, Tullnerbach und Wolfsgraben. Die Errichtung und Verwaltung des Zentrums übernimmt der GVA Tulln. Baustart soll im Herbst sein, Fertigstellung im Frühjahr/Frühsommer 2018.