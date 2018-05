Gabriele Hollinek im Kontrollausschuss der Grünen NÖ

02.05.2018, 10:06 Uhr

136 Delegierte wählten alle Gremien neu. Darunter auch die Positionen der Landessprecherin und des Landesgeschäftsführers, wofür Helga Krismer und Hikmet Arslan hohe Zustimmung bekamen. Die KandidatInnen aus dem Bezirk St. Pölten, die mit sehr guten Ergebnissen in den Landesvorstand und Landesausschuss gewählt wurden, werden dafür sorgen, dass unser Bezirk in den internen Gremien der Grünen NÖ weiterhin sehr gut vertreten ist. In den Kontrollausschuss wurde Gabriele Hollinek, ehemalige Gemeinderätin und Aktivistin der Grünen Wolfsgraben, gewählt.