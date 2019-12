Neuapostolische Kirche

Mi., 25.12.: 09.30 Gottesdienst

So., 29.12.: 09.30 Gottesdienst

So., 05.01.: 09.30 Gottesdienst

Evangelische Pfarrgemeinde

Di., 24.12.: 17.00 Familiengottesdienst mit Bescherung der Kinder

Mi., 25.12.: 10.00 Gottesdienst in Reutte; 17.00 Gottesdienst in Ehrwald/NMS; 19.30 Gottesdienst in Tannheim/Pfarrsaal/Pfarrhaus

Do., 26.12.: 10.00 Gottesdienst in offener Form in der Evangelischen Dreieinigkeitskirche Reutte

So., 29.12.: 10.00 Gottesdienst in Reutte, zeitgl. Kindergottesdienst

Di., 31.12.: 17.00 Gottesdienst zum Altjahresabend in Reutte

So., 05.01.: 10.00 Gottesdienst in Reutte, zeitgl. Kindergottesdienst; 17.00 Gottesdienst in Ehrwald/NMS

Pfarrkirche St. Anna, Reutte

Di., 24.12.: 17.00 Heiligabendfeier für Kinder; 21.45 Hirten- und Krippenlieder; 22.00 Christmette – hl. Messe, musik.: St. Anna Chor u. Orchester, Missa pastoralis (Franz Xaver Brixi)

Mi., 25.12.: 10.15 Festgottesdienst

So., 29.12.: 10.15 hl. Messe; 16.00 Gottesdienst in kroatischer Sprache

Di., 31.12.: 18.00 hl. Messe – Dankgottesdienst zum Jahreswechsel

Mi., 01.01.: 10.15 Festgottesdienst

02., 03. & 04.01.: Die Sternsinger kommen

Fr., 03.01.: 08.00 hl. Messe

So., 05.01.: 10.15 hl. Messe; 16.00 Gottesdienst in kroatischer Sprache

Herz-Marienkirche, Tränke

Sa., 04.01.: 19.00 hl. Messe

Weitere Gottesdienste Reutte

Mo., 23.12.: 16.00 Vorfeier des hl. Abend im Haus Ehrenberg

Di., 24.12.: 16.00 Wortgottesdienst am hl. Abend im Haus zum guten Hirten

Mi., 25.12.: 16.00 Wortgottesdienst am Weihnachtstag im Haus zum guten Hirten; 16.00 hl. Messe am Weihnachtstag im Haus Ehrenberg

Do., 26.12.: 18.00 Wortgottesdienst im BKH Reutte

Sa., 28.12.: 16.00 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier im Haus zum guten Hirten

So., 29.12.: 10.30 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier im Haus Ehrenberg

Mi., 01.01.: 16.00 hl. Messe am Neujahrstag im Haus zum guten Hirten; 16.00 Wortgottesdienst am Neujahrstag im Haus Ehrenberg

Do., 02.01.: 18.00 hl. Messe im BKH Reutte

Sa., 04.01.: 16.00 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier im Haus zum guten Hirten

So., 05.01.: 10.30 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier im Haus Ehrenberg

Breitenwang

Di., 24.12.: 16.00 Heiligabendfeier für Kinder mit Krippenspiel der VS Archbach; 22.00 Pflach Christmette – Wortgottesdienst mit Kommunionfeier, umrahmt von der Bläsergruppe der Musikkapelle Pflach; 23.15 Turmbläser in Breitenwang; 24.00 Christmette

Mi., 25.12.: 10.00 Weihnachtsgottesdienst für Kinder und Familien – Wortgottesdienst mit Kommunionfeier; 18.00 Feierlicher Weihnachtsgottesdienst, musik. Gest.: Kirchenchor und Orchester: Pastoralmesse in G von C. Kempter

Do., 26.12.: 10.15 Pflach hl. Messe

Sa., 28.12.: 19.00 hl. Messe

So., 29.12.: 09.00 hl. Messe

Di., 31.12.: 18.00 hl. Messe - feierlicher Dankgottesdienst zum Jahreswechsel, die Kirche bleibt bis 24 Uhr geöffnet

Mi., 01.01.: 19.00 hl. Messe - Festgottesdienst, mitgest. vom Männergesangsverein Reutte

Sa., 04.01.: 19.00 hl. Messe

So., 05.01.: 09.00 hl. Messe