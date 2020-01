Neuapostolische Kirche

So., 05.01.: 09.30 Gottesdienst

Evangelische Pfarrgemeinde

So., 05.01.: 10.00 Gottesdienst in Reutte, zeitgl. Kindergottesdienst; 17.00 Gottesdienst in Ehrwald/NMS

Di., 07.01.: 18.30 Gemeindeabend in Biberwier bei Fam. Inderst

Mi., 08.01.: 19.00 Literaturkreis im Gemeinderaum

Pfarrkirche St. Anna, Reutte

02., 03. & 04.01.: Die Sternsinger kommen

Fr., 03.01.: 08.00 hl. Messe

So., 05.01.: 10.15 hl. Messe; 16.00 Gottesdienst in kroatischer Sprache

Mo., 06.01.: 10.15 hl. Messe - Dreikönig mit den Sternsingern

Di., 07.01.: 08.00 hl. Messe

Herz-Marienkirche, Tränke

Sa., 04.01.: 19.00 hl. Messe

Weitere Gottesdienste Reutte

Do., 02.01.: 18.00 hl. Messe im BKH Reutte

Sa., 04.01.: 16.00 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier im Haus zum guten Hirten

So., 05.01.: 10.30 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier im Haus Ehrenberg

Mi., 08.01.: 16.00 Wortgottesdienst Nachfeier Dreikönig im Haus zum guten Hirten; 16.00 hl. Messe Nachfeier Dreikönig im Haus Ehrenberg

Do., 09.01.: 18.00 Wortgottesdienst im BKH Reutte

Breitenwang

Sa., 04.01.: 19.00 hl. Messe

So., 05.01.: 09.00 hl. Messe

Mo., 06.01.: 09.00 hl. Messe mit den Sternsingern; 10.30 Pflach Patroziniumsgottesdienst in der Dreikönigskapelle mit den Sternsingern, mitgest. von der Bläsergruppe der MK Pflach

Mi., 08.01.: 19.00 hl. Messe