Bei der Mitfeier gilt: 1-Meter-Abstände zu Personen aus anderen Haushalten einhalten und FFP2-Maske tragen.

Neuapostolische Kirche

Do., 30.12.: 19.30 Gottesdienst

So., 02.01.: 09.30 Gottesdienst

Evangelische Pfarrgemeinde

Fr., 31.12.: 17.00 Dank-Gottesdienst in der Dreieinigkeitskirche Reutte

So., 02.01.: 10.00 Gottesdienst in der Dreieinigkeitskirche Reutte; 17.00 Gottesdienst in Ehrwald/Mittelschule/Tiefparterre

Do., 06.01.: 19.00 Abendandacht in der Dreieinigkeitskirche Reutte

Pfarrkirche St. Anna, Reutte

Fr., 31.12.: 18.00 hl. Messe

Sa., 01.01.: 10.15 Festgottesdienst

So., 02.01.: 10.15 hl. Messe

Di., 04.01.: 19.00 hl. Messe

Breitenwang

Fr., 31.12.: 18.00 hl. Messe

Sa., 01.01.: 19.00 hl. Messe

So., 02.01.: 09.00 hl. Messe; 10.15 Pflach hl. Messe in der Ulrichkirche – Patrozinium Dreikönig, musik. Gest.: Bläsergruppe der MK Pflach

Do., 06.01.: 09.00 hl. Messe, musik. Gest.: Gesangsquartett und Holzbläser-Trio

Lechaschau

Sa., 01.01.: 19.00 hl. Messe in Wängle

So., 02.01.: 10.15 Wortgottesdienst

Do., 06.01.: 10.15 hl. Messe mitgestaltet von den Sternsingern und einem Bläserensemble der Harmoniemusik Lechaschau

Fr., 07.01.: 19.00 hl. Messe

Wängle/Höfen

Fr., 31.12.: 18.00 Dankandacht zum Jahresschluss (Wä.)

Sa., 01.01.: 19.00 hl. Messe (Wä.)

So., 02.01.: 09.00 hl. Messe (Wä.); 19.00 Rosenkranz (Wä. & Hö.)

Di., 04.01.: 19.00 Rosenkranz (Wä.); 19.00 Abendlob (Hö.)

Mi., 05.01.: 19.00 hl. Messe mit den Sternsingern – Segnung von Wasser, Salz, Weihrauch und Kreide – Sammlung für die Weltmission (Hö.)

Do., 06.01.: 09.00 hl. Messe mit den Sternsingern – Segnung von Wasser, Salz, Weihrauch und Kreide – Sammlung für die Weltmission (Wä.)

Fr., 07.01.: 08.30-09.30 Beichtgelegenheit in St. Anna (Re.); 19.00 Abendgebet „Von Christus getragen“ (Wä.)