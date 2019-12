BICHLBACH. Ein 17jähriger Autolenker verlor am 24. Dezember auf der leicht schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug überschlug sich.

Kontrolle über Fahrzeug verloren



Am 24.12.2019 gegen 21.59 Uhr verlor ein 17jähriger Autolenker auf der Berwang-Namloser Straße auf der leicht schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle. Dadurch kam er von der Straße ab. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker und seine 15jährige Beifahrerin konnten das Auto selbständig verlassen. Als das Mädchen das Auto verließ verletzte sie sich an der gebrochenen Fensterscheibe und zog sich Schnittverletzungen an der Hand zu.

Sie wurde zur ärztlichen Versorgung in das Bezirkskrankenhaus nach Reutte gebracht. Der Lenker blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt.

