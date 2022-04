Bei der „MORE! Writing Competition“, einem österreichweiten Schreibwettbewerb, konnten sich zwei Schüler der zweiten Klasse der MS Untermarkt besonders hervorheben.

REUTTE. Nachdem die Schule schon im letzten Jahr österreichweit Klassensieger beim eSquirrel – Wettbewerb wurde (e-learning Plattform), gibt es erneut Grund zur Freude.

Vor einigen Wochen wurde die MORE! - Writing Competition durchgeführt – ein Aufsatzwettbewerb, an dem 3441 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich in den Klassenstufen 2 bis 4 teilnahmen. Die Arbeiten aus der Vorausscheidung wurden schließlich von einer hochkarätigen Fachjury beurteilt. Der Jury gehörte z.B. auch Christian Holzmann an – Dozent für Fachdidaktik Englisch an der Universität Wien und Lehrer an der Sir-Karl-Popper Schule.

An Nord- und Osttirol wurden insgesamt 17 zweite Preise vergeben, zwei davon gingen in den Bezirk Reutte – beide an die Mittelschule Untermarkt! Direktor Gerfried Breuss und sein Lehrerteam freuen sich ganz besonders mit den Gewinnern – Dominik Haas, Klasse 2a und Patrick Jaud, Klasse 2b.

