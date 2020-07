Vorruhestand für „Tante Gabi“ nach 40 Jahren Kindergartenleitung

STANZACH (filo). Wenn man in Stanzach den Namen „Tante Gabi“ nennt weiß ein Jeder wer damit gemeint ist. Gabi Ginther, seit nunmehr 40 Jahren zuständig für den Kindergarten in Stanzach hat sich mit dem Ende dieser Saison in den verdienten Vorruhestand verabschiedet und das war natürlich auch ein Grund, danke zu sagen und einen Blick zurück zu werfen. Mit insgesamt 21 Kindern wurde vor 40 Jahre in Stanzach begonnen und 202 Kinder sind in diesen Jahren von Tante Gabi über meist drei Jahre hindurch „erzogen“ worden. Zum Abschied trafen sich Eltern, Kinder und auch die Führung der Gemeinde Stanzach, um bei einer kleinen Jause und einem netten Gespräche die Aufwartung zu erweisen. Nicole Friedl als Elternvertreterin überbrachte ebenso dankende Worte und ein Geschenk wie Bürgermeister Hanspeter Außerhofer mit seinem Stellvertreter Otto Kärle und den beiden Vorständen Hansjörg Falger und Hanspeter Höfler. Als Nachfolgerin wird ab dem Herbst den Stanzacher Kindergarten Iris Prantner leiten, sie wird unterstützt von Anja Lechleitner.