Der Bezirk Reutte hat inzwischen alles zu bieten: auf die verschiedenen Almen sind Völkerwanderungen unterwegs. Auf manchen Berghütten muss man sich fast eine geschlagene Stunde anstellen, um an sein Essen zu kommen. Herrlicher Tourismusbetrieb, den mitunter viele Tagesausflügler aus dem Deutschen Raum genießen. Die Stau süchtigen kommen so auch abseits der B 179 der Fernpassstraße in luftigen Höhen voll auf ihre Rechnung.

Am Reuttener Hahnenkamm dagegen schaut es ganz anders aus, da herrscht paradiesische Ruhe. Allein schon, wenn man sich die WebCam-Bilder anschaut, spürt man die von der Ruhe ausgehende Kraft.

Für kräftigen Gesprächsstoff sorgt der Hahnenkamm, bzw. die Bahn (die auf selbigen führt, oder auch nicht) an den Stammtischen von Reutte und den Umlandgemeinden. Die einen berichten von einem kürzlich zustande gekommenen Verkauf. Die anderen wissen, dass es gar keine diesbezüglichen Gespräche oder gar Verhandlungen gab. Aber das ist ja das Schöne an Stammtischen, niemand weiß etwas, trotzdem können alle über das Thema mitreden. Aber wenn man heimkommt, hat man zumindest was Neues zu berichten. Damit der Aufenthalt im Wirtshaus auf keinen Fall umsonst war.