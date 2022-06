Größer denn je ist das Starterfeld beim Radmarathon Tannheimer Tal. Insgesamt werden heuer 2500 Fahrer erwartet.

TANNHEIM. "Ja, heuer ist das Interesse besonders groß", sagt Organisationsleiter Michael Keller. Seit Monaten laufen die Vorbereitungsarbeiten, damit am 3. Juli 2022 auch alles passt. Um 6 Uhr erfolgt die Startfreigabe für die lange Strecke über 214 Kilometer, also für den Radmarathon. Eine Stunde später machen sich die Teilnehmer über die kürzeren Distanzen auf den Weg.

Radfieber packt viele Sportler

Wer nicht selbst dem "Radfieber" verfallen ist, kann es vielleicht weniger verstehen, warum gerade die lange Distanz mit über 200 Kilometern Wegstrecke und 3500 Höhenmetern im Anstieg so populär ist. Tatsache ist aber, von den ca. 2500 Teilnehmern, die gemeldet sind, fahren 1500 den Marathon, und ca. 1000 eine der drei kürzeren Strecken über 129, 94 bzw. 56 Kilometer.

Starts erfolgen in Tannheim

Der Marathon führt von Tannheim ausgehend zunächst hinaus ins Allgäu in Richtung Immenstadt und Riedbergpass, dann geht es weiter in Richtung Bregenzerwald und von hier hinauf zum Hochtannbergpass am Arlberg, dem höchsten Punkt der Runde. Über Warth geht es hinunter ins Lechtal und in Weißenbach über den Gaichtpass wieder hinauf nach Tannheim.

"214 Kilometer, die eine echte Herausforderung darstellen“, finden auch die ehemaligen Radprofis Marcel Wüst und Gerrit Glomser, welche seit Jahren Stammgäste beim Radmarathon sind.

Drei Kurzstrecken für Hobbyfahrer

Die drei kürzeren Strecken, sie werden als RTF-Touren (Rad Touristik Fahrt) angelegt, führen wiederum von Tannheim über Pfronten und Vils in Richtung Lechtal. Hier kann man wählen, wie weit es geht. Je nach dem, für welche Route man sich entscheidet, hat man am Ende 129, 94 oder 56 Kilometer in den Beinen.

600 Helfern sind im Einsatz

Alleine lässt sich so eine Großveranstaltung natürlich nicht bewältigen. Insgesamt sind es rund 600 Helfer, die auf Tiroler Boden, im benachbarten Allgäu und auf Vorarlberger Gebiet dabei sind, um für Sicherheit und den Verkehrsfluss zu sorgen.

Auch die Tage vor den Rennen sind voll und ganz dem Radsport gewidmet. In bewährter Weise betreuen Marcel Wüst, Gerrit Glomser sowie lokalen Guides die Rennrad-Woche zur Vorbereitung.

