Aus insgesamt 300 österreichischen Unternehmen wurde die Michlbauer Harmonikawelt mit dem A1 Innovationsaward ausgezeichnet. Übergeben wurde der Preis am Montag, 31. August von Andreas Gschließer, Head of Account Management bei A1.

REUTTE/TIROL (eha). Der Kommunikationsanbieter A1 rief gemeinsam mit den BEZIRKSBLÄTTERN Tirol, dem Bundesministerium für Digitalisierung & Wirtschaftsstandort und dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus den Innovationsaward 2020 ins Leben. Dieser zeichnet klein- und mittelständische Unternehmen, die mit kreativen Ideen, neuen Geschäftsfeldern und innovativer Zukunssicht Erfolgsgeschichte schreiben konnten, aus. Zu gewinnen gab es 3.000 Euro für individuelle A1 Produktlösungen, sowie eine Print-Anzeige in der Zeitung ihrer Region.

Im Bezirk Reutte konnte das Familienunternehmen "Michlbauer Harmonikawelt" die Umstände der Corona-Krise für sich nutzen und entwickelte eine inovative Handy-App.

Das Projekt

Das Unternehmen, das in Reutte mit seiner Harmonikawelt ansässig ist, hat die „Steirische für die Hosentasche“ entwickelt. Diese Handy-App beinhaltet nämlich alles, was ein begeisterter Steirische-Spieler benötigt, um musiktechnisch stets bestens mit allem versorgt zu sein. Sei es der Zugriff auf jede Menge Original-Aufnahmen von Notenstücken (exklusiv aufbereitet als Griffschrift für die Steirische Harmonika), ein Metronom um stets den richtigen Takt zu finden, der Zugriff auf das gesamte Michlbauer Musikarchiv und natürlich eine Aufnahmefunktion, mit der Herr oder Frau Steirische-SpielerIn die eigenen Kreationen jederzeit aufnehmen und archivieren kann.

Anhand dieses ständig zugänglichen Eigenarchivs kann der Spieler jederzeit seine höchst individuellen Lernschritte nachvollziehen und sich nach dem Motto „Wer nicht immer besser wird, hört auf gut zu sein“, über den eigenen Fortschritt freuen. Während die Michlbauer-Handy-App üblicherweise jederzeit und überall mit dabei ist, kann der „lieber-daheim-Über“ auf die Version der „Desktop-App“ zugreifen. Beide Versionen sind natürlich kostenlos und jederzeit über den App-Store zum Downloaden.

Online-Unterricht kommt gut an

Aber nicht nur die Steirische-App ist eine Michlbauer-Kreation. Der Marktführer im Steirische-Unterricht mit 60 Standorten in halb Mitteleuropa unterrichtet mit 70 LehrerInnen jährlich erfolgreich an die 2500 SchülerInnen. Um hier kurzfristig die Corona-Sperre bzw. auch hier die oft weiten Entfernungen zwischen Lehrer und Schüler zu überbrücken wurden während des Lockdowns die bereits vorhandenen digitalen Strukturen wie Fernlehrkurs oder individueller Online-Unterricht via Skype enorm gepusht.

Michlbauer ist auch hier, wie schon vor 28 Jahren, ein Vorreiter, denn bereits damals wurde das Lernbedürfnis nach Harmonikaunterricht mittels einer Schulung auf „VHS“-Cassetten – der 1. Videoschule für Steirische Harmonika - optimal befriedigt. Getreu also nach der wichtigen Unternehmensphilosophie „Wir TEILEN Lebensfreude durch Musik“, wird hier Tradition und Zukunft immer wieder und bestens verknüpft.