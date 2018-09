Die zweite Woche der 29. Kulturzeit

16.09.2018, 20:20 Uhr

Robert Wilhelm ließ sich schon früh vom New Yorker GraffitikünstlerQuick und dem Surrealisten Joan Miró beeinflussen. Er lebtin Füssen, wo er ein Atelier in den ehemaligen Textilwerkenbetreibt. Aktuell konzentriert er sich auf die abstrakteMalerei, bei der er mit lasierenden Acrylfarben undselbstgebauten Malwerkzeugen arbeitet, dabei entstehen sehrgrafische Arbeiten mit dem Samplen von bekanntenMotiven. Robert Wilhelm präsentiert für die Ausstellungin der Wirtschaftskammer in Reutte eine neue Bilderserie.Bei den großformatigen Leinwänden konzentrieren sichdie Arbeiten mit ihrem vielschichtigen Aufbau und ihrenFarblagen auf den entscheidenden Schwung, der gleichermaßenAnstrengung in der reflexiven Betrachtung erfordertund zugleich einen anschaulichen Genuss gewährt.Wilhelms Ausstellung wurde von der Wirtschaftskammer verlängert und ist dort für ein ganzes Jahr, zu den Öffnungszeiten der Kammer, zu sehen.

Beim Projekt Land Art geht es um die Kunst in der Natur. Die Pfadfinder Reutte haben dabei aus Naturmaterialen Kunstwerke geschaffen, die jetzt sich selbst überlassen sind.Die Umgebung ist Inspirations- und Materialquelle in einem.Die entstandenen Werke sind bis zu ihrem natürlichen Ende in Lechaschau (Kirche und Gemeindeamt) sowie von der Lechaschauer Brücke zu sehen.Viel Lärm um einen EinkaufswagenWelches Schicksal haben Einkaufswagen nach ihrem Lebenim Supermarkt und was geschieht danach – gehen sie inPension? Was haben Kunst und Einkaufen gemeinsam?Diesen Fragen haben sich die Schülerinnen und Schüler der VSReutte, der NMS Untermarkt, der HLW Reutte und desBG/BRG Reutte gestellt. Die Schüler zeigten am Sonntag wieaus Gebrauchsgegenständen verblüffende Hinguckerwerden können.Diese Ausstellung ist gemeinsam mit dem Projekt "Lyrik zum Pflücken" der Bücherei Reutte auf der Kirchwiese beim Kloster zu sehen und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Kulturzeit am 6. Oktober erhalten.Alle Bilder : Andreas Schretter