Hotelbau in Reutte: Fixe Zusage ist da

28.04.2017, 08:01 Uhr

Schon mehrfach hatte Bürgermeister Luis Oberer von der Projektgesellschaft Signale bekommen, dass es bald losgeht, doch es kam immer wieder zu Verzögerungen. Eine weitere wurde dem Reuttener Gemeindechef auf vor wenigen Tagen bekannt, diesmal allerdings mit der verbindlichen Zusage, dass der Bauantrag noch im Mai 2017 bei der Gemeinde eingebracht wird.Im Gemeinderat verlas Oberer ein entsprechendes Schreiben, das ihm per Mail von der Betreibergesellschaft übermittelt wurde. Diese begründete die neuerliche Verzögerung damit, dass man entgegen ursprünglichen Plänen nun doch ein Projekt einreichen will, das von Beginn an Hotelzimmer und Residenzen vorsieht. Ursprünglich wollte man zunächst das eigentliche Hotel errichten und erst zu einem späteren Zeitpunkt die Residenzen dazubauen.Nun möchte man doch alles unter einmal umsetzen. Die entsprechenden Planungen sorgen allerdings für die zeitliche Verschiebung. "Ich gehe davon aus, dass der Bauantrag aber wie zugesagt Ende Mai 2017 erfolgen wird", so Bgm. Oberer gegenüber den Gemeinderäten.Ungeachtet dieses Projektes verfolgt die Gemeinde Reutte gemeinsam mit der Linz Textil und den anderen Grundeigentümern auch weiterhin die Nutzung des riesigen Areals, auf dem früher einmal die Reuttener Textilswerke standen. Hier hat die Ansiedelung neuer Betriebe oberste Priorität. Konkrete Vorhaben, was ev. kommen könnte, nannte Oberer nicht.