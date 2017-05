"IN : SIDE : OUT" – Ausstellungseröffnung

Die Künstlerin Alexandra Rangger (abstrakte Malerei) und der Künstler Andreas Rendl (Bildhauerei) laden am Freitag, dem 12. Mai, zur Eröffnung der Ausstellung "IN : SIDE : OUT" in der Galerie Augenblick in Tannheim (Höf 33) ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Ausstellungsdauer: 13. Mai bis 4. Juni 2017, jeweils Mittwoch bis Sonntag von 15–18 Uhr. Ausnahme: 20. u. 21. Mai geschlossen.

Eintritt frei – freiwillige Spenden.