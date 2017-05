Mariensingen und JHV des Tiroler Volksmusikvereins

REUTTE. In der 51-jährigen Geschichte des Tiroler Volksmusikvereins wird die Jahreshauptversammlung erstmals im Außerfern stattfinden. Diese beginnt traditionsgemäß am Donnerstag, den 25. Mai (Christi Himmelfahrt), mit einem Mariensingen um 15.30 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Heiterwang. Mitwirkende sind die Pinswanger Bläser, der Lechtaler Viergesang, der Göfner 4Xang, das Gitarrenduo Haas und die Schloßanger Geigenmusig. Die verbindenden Texte spricht Joch Weißbacher.

Um 17 Uhr beginnt die öffentliche Jahreshauptversammlung im Blauen Saal des Hotels Goldener Hirsch in Reutte. Obmann Peter Margreiter wird einen Überblick über die Vereinsarbeit im vergangenen Jahr und einen Ausblick auf neue Projekte machen. Zum Abschluss gibt es einen offen Sänger- und Musikantenstammtisch, zu dem jeder eingeladen ist.