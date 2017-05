Sommer SAAC-Camps im Bezirk Reutte

AUSSERFERN. Die verschiedenen Spielarten am Fels locken immer mehr Outdoorbegeisterte in die Vertikale. In Sachen Klettern nimmt SAAC bereits seit Jahren Fans der Vertikalen beim Schritt von der Halle an den Fels bei der Hand. Die staatlich geprüften Bergführer zeigen dabei, wo die größten Fehler gemacht werden, wie Unfälle vermieden werden können und was im Klettergarten draußen anders ist als drinnen. Die Vermittlung von alpinen Gefahren und das Bewusstsein schaffen dafür, ist auch im Sommer oberste Prämisse von SAAC. Das gleiche System wird bei SAAC seit dem Sommer 2013 auch bei Bike Camps angewandt. Dieses Jahr kommen Klettersteigcamps neu hinzu, die Interessierten zeigen, was bei der Klettersteig-Ausrüstung und beim Begehen von Klettersteigen zu beachten ist.

Termine:Im Außerfern findet das Kletter- und Klettersteig-Camp am 1./2. Juli und das Bike-Camp am 2./3. September in der Tiroler Zugspitzarena statt.Weitere Informationen und Anmeldung unter www.saac.at