Taktstockübergabe nach 27 Jahren Amtszeit

26.04.2017, 11:01 Uhr

Im Wandel der Zeit …

Viele Zukunftspläne

Unter diesem Motto stand das weitere Programm des Abends, das vom Obmann und einzelnen Musikanten moderiert wurde. Werke und Kompositionen verschiedener Musikstile aus vergangener Zeit und heute wurden dabei gegenübergestellt.Am Ende ließ es sich das Publikum nicht nehmen noch drei Zugaben zu verlangen, darunter den von Maximilian Petz, dem Sohn des Kapellmeisters, komponierten Marsch „Hoch hinauf“. Alles in allem hat die Bürgermusikkapelle Reutte durch die geglückte Stückauswahl, die fühlbare Begeisterung für die Musik und die intensive Probenarbeit der letzten Monate dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm geboten und für einen lohnenden Abend gesorgt.Viel Zeit zum Rasten bleibt den Musikantinnen und Musikanten nach dem Frühjahrskonzert nicht, denn neue Herausforderungen warten bereits:Wer das Frühjahrskonzert nicht besuchen konnte, hat am 07.05.2017 noch einmal die Möglichkeit zwei Stücke aus dem Programm beim Bezirkswertungsspiel in Tannheim zu hören. Auch beim Sommeropening auf der Highline 179 am 25.05.2017 wird die Kapelle ausgewählte Stücke zum Besten geben.Ein Höhepunkt des heurigen Vereinsjahres wird die Eröffnungsfeier (10. und 11. Juni) des neuen Pavillons im Park bei der NMS Reutte sein.Nähere Infos: www.bmk-reutte.at