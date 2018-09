Vereinsausflug des SV Lechaschau nach München

19.09.2018, 13:27 Uhr

Vereinsmitglied Heini Karlichmann, der selbst ein Münchner ist, hatte ein tolles Programm zusammengestellt. Das erste Ziel der reiselustigen Gruppe war ein Frühschoppen im Gasthaus „Schneider Weiss“, wo bereits ein typisches bayerisches Frühstück mit Weißwurst, Brezen und Bier vorbereitet war. Nach dieser Stärkung ging es zum neuen Münchner Rathaus. Dort bewunderten die Mitglieder das herrliche Glockenspiel. Im Anschluss besichtigte man die Feldherrnhalle, das Hofbräuhaus, und das Karl Valentin Museum. Danach schlenderten die Ausflügler über den berühmten Viktualienmarkt. Am späteren Nachmittag wurde dann die Asamkirche besichtigt, und zum Abendessen ging es zum Urtalerhof in Sindelsheim. Mit schönen neuen Eindrücken und einem gut gefüllten Bauch traten die Lechaschauer am Abend wieder die Heimreise an.