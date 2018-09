Vor 25 Jahren im Außerfern

11.09.2018, 07:00 Uhr

Ein Blick in die Blickpunkt-Ausgabe Nr. 37 vom September 1993

AUSSERFERN (rei). Erstmals wurden an der Krankenpflegeschule Reutte Diplome verliehen. Diesem großen Tag ging drei Jahre die Eröffnung einer eigenen Ausbildungsstätte für Pflegeberufe im Bezirk Reutte voraus.Einen Wechsel gab es an der Spitze der Freiheitlichen im Bezirk Reutte: Dr. Hansjörg Beirer gab überraschend sein Amt als Bezirksobmann ab. Zu seinem Nachfolger wurde Christian Radi aus Tannheim gewählt.Reuttes Sozialdemokraten machten Druck: Der Untermarkt solle zur Fußgängerzone werden, lautete die Forderung. Nicht zum ersten Mal meldet sich die SPÖ mit diesem Ansinnen zu Wort. Die ÖVP-Mehrheit im Gemeinderat und die Kaufleute des Bezirkshauptortes konnten dem aber nur wenig abgewinnen.Die heimischen Metzgermeister Erhard Renn (Tannheim), Erwin Sonnweber (Stanzach), Martin Storf (Reutte), S. Razenberger (Ehrwald), Siegfried Scherer (Ehrwald) und Fritz Gebhard (Wängle) machten gemeinsam Werbung und riefen dazu auf, Fleisch und Wurstwaren bei den lokalen Meistern zu kaufen.Im Lechtal machte man sich daran, eine eigene Lösung zur Abwasserreinigung auf die Beine zu stellen. Der Anschluss an die ARA Vils wurde für wenig sinnvoll erachtet, ebenso eine Kläranlage in Forchach. Zunehmend kam Stanzach als Standort ins Spiel.