Boxen stieß auf großes Interesse

06.05.2018, 18:45 Uhr

Sie alle bekamen eine schnelle Sportart zu sehen. Hart waren die Kämpfe alle, doch die Boxer aus Innsbruck bzw. aus Kaufbeuren erwiesen sich durch die Bank als faire Sportler. Vor und nach den Kämpfen zollte man sich Respekt, während der Kämpfe schenkten sich die Boxer aber nichts.In den untere Klassen wurde mit Kopfschutz geboxt, in den Eliteklassen gab es diesen hingegen nicht.Die Hauptkämpfe fanden nach einer kurezn Pause statt. Dabei ging es dann mächtig zur Sache. Der eigentliche Hauptkampf ganz am Ende war allerdings eine kurze Angelegenheit für den Kämpfer aus Innsbruck. Das Handtuch aus der gegenerischen Ecke - diese Geste bedeutet Aufgabe - fiel frühzeitig in den Ring, und so war der Hauptkampf dann schnell vorbei.