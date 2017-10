EKA holte mehrere Titel bei der Tiroler Meisterschaft Im Eiskunstlaufen und Eistanzen

16.10.2017, 21:00 Uhr

Patrik und Corinna waren aber noch mal dran mit den Kurzprogrammen im Eiskunstlaufen, was sie beide fehlerfrei absolvierten, daher standen sie im Zwischenergebnis beide auf dem ersten Platz.Am Sonntag waren die Küren am Programm . Und wieder behaupteten sich beide mit Eleganz und Schwung was neue persönliche Bestleistungen bedeutete. Corinna über 79 Punkte und Patrik zum ersten Mal mit Doppel Axel über 71 Punkte , Sie erhielten dafür den Titel Tiroler Jugendmeisterin und Jugendmeister im Eiskunstlaufen und im Eistanzen. Auch Dominik holte die Goldene . Am Ende des Tages standen die Huber Drillinge alle ganz oben am Podest.Auch Luca Szabó kämpfte sich durch am Sonntag mit ihrer neuen Kür präsentierte sich sehr gut und erreichte bei den Cubs den tollen zweiten Platz. Grosses Lob an die Trainerin Sabine Prudlo welche die Läufer immer so toll vorbereitet und betreut.