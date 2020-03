In Ried kann man die Ausbildung zur Pflegefachassistenz und ein dreijähriges Bachelorstudium machen.

RIED. Das dreijährige Pflege-Studium (als Standort der FH Gesundheitsberufe Oö) und die zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz werden am Vinzentinum Ried angeboten. Pflegeassistenten haben die Möglichkeit, in einem Jahr ein Upgrade zur Pflegefachassistenz zu absolvieren. Am 13. März 2020 gibt es Infos zur Pflegefachassistenz, am 20. März 2020 geht es um das Bachelorstudium.

Freude am Umgang mit Menschen

Der Direktor des Vinzentinum Ried, Michael Pagani, skizziert die Voraussetzungen, die Interessenten für die Pflegeausbildung mitbringen sollten: die Freude am Umgang mit Menschen jeden Alters, das Interesse an pflegerischen, medizinischen und gesundheitsrelevanten Themen, Teamfähigkeit, ein hohes Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit. „Wenn Sie das mitbringen, sind Sie genau richtig in der Gesundheits- und Krankenpflege“, so Pagani.

Infoveranstaltungen am Vinzentinum Ried

Ausbildung zur Pflegefachassistenz

Freitag, 13. März 2020, um 14 Uhr

Mittwoch, 15. April 2020, um 18 Uhr

FH-Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege

Freitag, 20. März 2020, um 14 Uhr

Nähere Informationen gibt es unterwww.vinzentinum-ried.at.